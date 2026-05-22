Κρήτη: Ανθρωποκτονία “βλέπει” ο ιατροδικαστής πίσω από τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας στο Ηράκλειο

Ξανά στο μικροσκόπιο μπαίνει ο μυστηριώδης θάνατος του 49χρονου προέδρου κοινότητας, Αλέκου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Δύο μήνες μετά το τέλος της ζωής του, το ιατροδικαστικό πόρισμα κάνει πλέον λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο Αλέκος Δασκαλάκης, πρόεδρος κοινότητας στο χωριό Απεσωκάρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις την 1η Μαρτίου, ωστόσο κανείς δεν ξέρει από ποιον ή από τι προκλήθηκαν. Οι αρχές αρχικά έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, αλλά πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Εκείνο το πρωί, ο 49χρονος μετέφερε με το μηχανάκι του σε χωράφι έναν εργάτη και έφυγε για να του φέρει καφέ. Στη συνέχεια ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το χωράφι του, στο οποίο έχει ελιές, για να συναντήσει τον εργάτη που βρισκόταν εκεί και δούλευε. Ωστόσο, η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, αφού στη διαδρομή, ο Αλέκος Δασκαλάκης τραυματίστηκε λίγα μέτρα πριν φτάσει το χωράφι, ενώ επέστρεφε με τους καφέδες που είχε αγοράσει. Στο σημείο μάλιστα, βρέθηκαν πεταμένα κάτω ο καφές και το σάντουιτς που είχε προμηθευτεί.

«Με άφησε εκεί και μου είπε “Νίκο, τον καφέ θα σου φέρω έντεκα, έντεκα μισή, με δώδεκα”. Και του λέω εγώ “Φέρε, φέρε όποτε θέλεις, εσύ. Δεν μας νοιάζει για καφέ. Και περιμένω εγώ. Δεν είδε αυτός. Μετά, όταν ξεκίνησα πάλι για δουλειά εγώ, άκουσα ένα τέτοιο θόρυβο μηχανές, τέτοιο παπάκι, πώς το λένε. Τώρα δεν είδα εγώ, αλήθεια. Αυτός όταν μ’έφερνε καφέ συνέχεια, μου είχε πει “Νίκο έρχομαι, βγες στον δρόμο”, λέμε. Κατάλαβες; Και δεν βγήκα εγώ και άκουσα ένα μετά σαν, έτσι. “Εεεεεει!” Έφυγα από τη δουλειά, έπεσα στον δρόμο και είδα κάτι καφές εγώ, καφέδες τέτοια, πεταμένα, ναι. Και σταμάτησα εγώ έτσι όπως ήμουνα πάνω στο ποδήλατο αυτό και λέω εγώ “Τι είναι αυτό εδώ ρε;” Ήτανε φρέσκα καφέδες», περιέγραψε ο εργάτης του 49χρονου μιλώντας στο Live News.

Και πρόσθεσε: «Αλλά δεν φαινότανε για πέσιμο. Δηλαδή, θα έπεφτε στο μηχανάκι και θα ‘χε χτυπήσει τα πόδια, στα χέρια. Και το χτύπημα στη μύτη. Δεν μπορεί να ανέβω πέσιμο κάτω στο έδαφος, για παράδειγμα. Και πίσω, ούτε καν αιμορραγία είχε. Δεν ήταν και λερωμένος. Δηλαδή το κεφάλι του δεν είχε ας πούμε χώματα ή κάποια χόρτα κοντά».

Ο 49χρονος κατάφερε να επιστρέψει σπίτι του, φέροντας ήδη τραύματα στο κεφάλι. Χωρίς να πει κουβέντα στην σύζυγό του, προσπαθεί να συνεχίσει να κάνει τις συνηθισμένες δουλειές στο σπίτι του. Αποφάσισε να κατέβει στην αποθήκη του σπιτιού του για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο, από όπου επέστρεψε και αφού ένιωσε ατονία και έντονη ζάλη έκατσε στον καναπέ του.

Η σύζυγός του τον είδε με αίματα στο πρόσωπο και τη μύτη και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι έπεσε, ενώ άρχισε να χάνει και τις αισθήσεις του. Αφού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν αλλά ο 49χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, 21 μέρες μετά.

«Του είπα ”Αλέκο, δεν είσαι καλά”, ”οχι, καλά είμαι”, απάντησε»

Στην εκπομπή Live News μίλησε και ο τελευταίο άνθρωπος που είδε ζωντανό τον 49χρονο, εξηγώντας ότι το μοιραίο πρωί της 1ης Μαρτίου, είχε παρατηρήσει ότι ο Αλέκος Δασκαλάκης, δεν φαινόταν καλά.

«Δεν έδωσα σημασία εγώ. Ξέρεις γιατί; Ο Αλέκος ήτανε το καλύτερο παιδί εδώ. Πού να πάει το μυαλό να γίνει αυτό; Αυτός μου έλεγε εμένα: “Εσύ τώρα που έρχεσαι εδώ μην τσακώνεσαι με κανέναν”. Εγώ με τον Αλέκο ήμουνα πολύ φίλος. Έχω πει και στην αστυνομία, εγώ το πρωί από τον Αλέκο φοβήθηκα. Πριν να ξεκινήσουμε από το σπίτι, μου λέει: “Θα πάμε μαζί με το αμάξι”.

Μόλις μπήκε αυτός στο αμάξι κι εγώ, αυτός, πώς να σας πω, σαν ξεφούσκωσε, έτσι, βααα, κάνει έτσι. Και του λέω εγώ: ”Αλέκο, δεν είσαι καλά”. ”Όχι, καλά είμαι”, λέει. Εγώ λέω μήπως τρακάρουμε, κατάλαβες; Του λέω εγώ: ”Σταμάτα να κατέβω εγώ να πάρω το ποδήλατο και να πάω μόνος μου”».

Οι τελευταίες στιγμές του 49χρονου

Αρχικά, οι συγγενείς πίστευαν πως έπεσε από τις δεκάδες σκάλες που οδηγούν στο λεβητοστάσιο. Ουδείς είχε αντιληφθεί πως στο μεσοδιάστημα, μέχρι και να τον εντοπίσει η σύζυγός του στον καναπέ, είχε πάρει το μηχανάκι του, είχε σταματήσει στην καφετέρια του χωριού, είχε προμηθευτεί τοστ και καφέ που είχε παραγγείλει τηλεφωνικά. Και κατευθύνθηκε προς το χωράφι του προκειμένου να βρει τον εργάτη που κλάδευε εκείνη την ημέρα.

Ο Αλέκος Δασκαλάκης δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του διακόσια μέτρα πριν το χωράφι. Τοστ και καφές βρέθηκαν κάτω παρατημένα. Το Live News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού.

Άγνωστο παραμένει το τι μεσολάβησε, για το πώς άτυχος 49χρονος επέστρεψε σπίτι του. Δεν ανέφερε τίποτα απολύτως στη σύζυγό του για το τραύμα του και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.

Η πρώτη εικόνα δείχνει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό το αν είχε τροχαίο με τη μηχανή του ή αν διαπληκτίστηκε στον δρόμο.

Ο 49χρονος, ήταν ιδιαίτερα ενεργός στο κοινά, αγαπητός και με μια αξιόλογη οικογένεια, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό πίσω του. Φως στην υπόθεση θα ρίξει η αστυνομική έρευνα και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.