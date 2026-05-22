Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στις Κάννες: “Είμαι ένα κορίτσι που ζει τη χολιγουντιανή στιγμή του”

Τον ενθουσιασμό της για την εμφάνισή της στις Κάννες εξέφρασε η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι έζησε μία στιγμή που τη μετέφερε νοερά στο Χόλιγουντ.

Η influencer βρέθηκε για λίγες ώρες στο Φεστιβάλ των Καννών, μεταφέροντας μέσα από αναρτήσεις της στα social media την εμπειρία της. Σε βίντεο που ανάρτησε την Παρασκευή 22 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, εμφανίστηκε να ποζάρει στο κόκκινο χαλί με το μπλε στράπλες φόρεμα που επέλεξε.

Στο βίντεο που δημοσίευσε έγραψε: «Είμαι απλώς ένα κορίτσι που ζει τη χολιγουντιανή στιγμή του», ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε: «Ακόμη δεν το πιστεύω».

