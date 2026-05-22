Πέτρος Ιακωβίδης: Ο πατέρας μου δεν μου είπε ποτέ ότι είμαι καλός τραγουδιστής

Ο Πέτρος Ιακωβίδης φιλοξενείται την Κυριακή 24 Μαΐου στην εκπομπή “After Dark” και δίνει μία εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη στον Θέμη Γεωργαντά. Το πρωί της Παρασκευής (22/5) στην εκπομπή Happy Day προβλήθηκε ένα preview απόσπασμα από τη συνέντευξη.

«Μου άρεσε πάρα πολύ που πήγαινα στο γήπεδο με τον πατέρα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ που τον είχα όσα χρόνια τραγουδούσα, τον έβλεπα κάθε βράδυ να κάθεται ψηλά στον ηχολήπτη και να με παρακολουθεί. Μου χαμογελούσε. Δεν μου είπε ποτέ βέβαια ότι είμαι καλός τραγουδιστής», εξομολογείται ο Πέτρος Ιακωβίδης.

«Μου έλεγε “εντάξει, καλά τα πήγες”. Κατάλαβα ότι με παραδέχθηκε όταν πριν από έναν χρόνο πλέον ηγήθηκα σε ένα σχήμα και ήρθε και είδε την αγάπη του κόσμου, τον είδα που δάκρυσε. Εκεί κατάλαβα πόσο περήφανος ένιωθε.

Είπα μέσα μου “κοίτα τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος για να είμαι εγώ εδώ, τουλάχιστον ήμουν καλός και όλα αυτά μας βγήκαν σε καλό”», μοιράστηκε ο τραγουδιστής στην κάμερα του ΟΡΕΝ.