Βαλαβάνη: Δεν θα πω αν είναι άδικο αυτό που γίνεται στον Κώστα Τσουρό – Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του και τις επιλογές του

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε στην κάμερα του “Breakfast@Star” σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός τηλεόρασης.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε τόσο στο τηλεοπτικό της μέλλον, όσο και στο πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ.

Αρχικά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε ότι «αν έρθει κάτι το οποίο θα κάνει την Ευρυδίκη χαρούμενη και ταιριάζει στα μέτρα της και θα είναι έτσι ευτυχισμένη, και με μια πολύ ωραία ομάδα, με ωραίους συνεργάτες… Γιατί όχι; Δεν έχω βάλει τελεία, δεν κλείνω πόρτες γιατί η δουλειά μου είναι τόσα χρόνια, οπότε αν έρθει κάτι έτσι όμορφο, εννοείται».

Σχολιάζοντας το πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, τόνισε: «Είναι στενάχωρο, δεν είναι ωραίο αυτό, ωστόσο είναι αποφάσεις των καναλιών, των διοικήσεων. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να δίνεται χρόνος στις εκπομπές, στους παρουσιαστές, στις νέες εκπομπές. Δεν είναι πολύ ωραίο να κόβονται έτσι στη μέση οι εκπομπές. Δεν θα πω κάτι, αν είναι άδικο ή όχι. Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του, επιλέγει να κάνει τις επιλογές του. Οπότε δεν έχω να πω αν είναι δίκαιο ή άδικο».

Και πρόσθεσε: «Δεν θα μιλήσω για τις εκπομπές. Γενικότερα βλέπεις μια επιθετικότητα. Είναι άγρια τα πράγματα έξω».