Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ δεν πάει γυμναστήριο – Πώς διατηρείται σε φόρμα στα 60 της

Kάθε εμφάνιση της Elizabeth Hurley είναι μια αφορμή για να αναρωτηθούμε ποιο είναι το μυστικό της άψογης σιλουέτας της. Αυτή τη φορά όμως, η 60χρονη Βρετανίδα ηθοποιός εντυπωσίασε ακόμα περισσότερο, αφού φωτογραφήθηκε με το ίδιο μαύρο Versace φόρεμα που είχε φορέσει το 1999 στο Met Gala. Άραγε, υπάρχει μυστικό πίσω από την εντυπωσιακή της φόρμα;

Σύμφωνα με την ίδια, το «μυστικό» της δεν περιλαμβάνει εξαντλητικές προπονήσεις στο γυμναστήριο.

«Δεν πηγαίνω γυμναστήριο ούτε κάνω κάποια συγκεκριμένη άσκηση, αλλά είμαι πολύ δραστήρια», έγραψε πρόσφατα σε ανάρτησή της στο Instagram.

Όπως εξηγεί, προσπαθεί να κινείται συνεχώς μέσα στην ημέρα: ανεβαίνει σκάλες, κουβαλά πράγματα, ασχολείται με τον κήπο και κάνει δουλειές στο σπίτι. «Καθαρίζοντας τα σοβατεπί μπορείς να κάψεις πολλές θερμίδες. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να είναι βαρετά, όπως το γυμναστήριο» λέει χαρακτηριστικά.

