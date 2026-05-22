Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα στον Περιφερειακό με σύγκρουση 5 οχημάτων – Αυξημένη κίνηση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/05) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:30, όταν πέντε οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου Νεαπόλεως.

Από την σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.