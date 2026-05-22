Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες του αρχηγού της 17Ν μετά την αποφυλάκισή του

Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αμετανόητος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη που έσπειρε τον θάνατο σκοτώνοντας αθώους πολίτες.

Η ψυχρή μορφή πίσω από τη σκοτεινή εποχή της τρομοκρατίας, o ιδεολογικός εγκέφαλος, ο καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη που για δεκαετίες, σκορπούσε τον θάνατο στην χώρα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το όνομα του οποίου ταυτίστηκε για χρόνια με τον φόβο, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης και ο ιθύνων νους πίσω από δολοφονίες πολιτικών, διπλωματών, αστυνομικών, επιχειρηματιών και ξένων αξιωματούχων, μετά από 24 χρόνια βρίσκεται εκτός φυλακής με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου.

Το MEGA εξασφάλισε τις πρώτες εικόνες από τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, μετά την αποφυλάκιση του, έξω από το σπίτι του στον Βύρωνα.

Το βούλευμα που άνοιξε την πόρτα της φυλακής

Μετά από 4 απορριπτικές αποφάσεις το «πράσινο φως» ήρθε για την αποφυλάκιση του «Λάμπρου» της 17 Νοέμβρη, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, όπως αποκαλύπτει το MEGA, η μόρφωση του, -καθώς πήρε πτυχίο στα μαθηματικά, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από γαλλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, ενώ ήταν έγκλειστος- το σύνολο της ποινής που έχει εκτίσει και η καλή διαγωγή πληρούσαν τους όρους αποφυλάκισης.

Εντύπωση βέβαια προκάλεσε το γεγονός, ότι η εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που φυλακίστηκε με όρους, πρέπει να δίνει μία φορά τον μήνα το παρών στο Αστυνομικό Τμήμα του Βύρωνα, απαγορεύεται να βγει από τη χώρα ενώ θα έπρεπε, όπως και έκανε, να δηλώσει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος με παραγγελία του ζήτησε να μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκιση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

Η δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης

Ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα της 17 Νοέμβρη για δεκαετίες, καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη.

Η «17 Νοέμβρη» κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής της δράσης δολοφόνησε 23 ανθρώπους με πρώτο θύμα της τον σταθμάρχη της CIA, Ρίτσαρντ Γουέλς το 1975 και συνέχισε να σκορπά τον θάνατο μέχρι και το 2002.

Ο 82χρονος πολυϊσοβίτης επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027.