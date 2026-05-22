Θεσσαλονίκη: Εκτροπή νταλίκας στην ΠΑΘΕ – Έπεσε μέσα σε κανάλι, στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη με μια νταλίκα που κινούταν στην ΠΑΘΕ.

Περίπου στις 10:50 κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός της νταλίκας έχασε τον έλεγχο του οχήματος, αυτό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε κανάλι, στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική όπου απεγκλώβισε τον οδηγό ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.