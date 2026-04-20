ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η γιορτή για τα 100 χρόνια – Στην πλατεία Αριστοτέλους τα τρόπαια – Βίντεο και φωτο

THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του και θα το γιορτάσει με μια ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από τις 11:00 το πρωί με σύνθημα «ταξίδι τιμής και μνήμης» ξεκίνησε η εορταστική εκδήλωση που θα κρατήσει έως τις 21:00 το βράδυ.

Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα ανοιχτό, ζωντανό ταξίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με εικόνα, ήχο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν στήσει στον χώρο επιβλητικές φωτογραφίες από την ιστορική πορεία του σωματείου όλα αυτά τα χρόνια ενώ μεγάλες οθόνες παίζουν ασταμάτητα πλάνα από τις σπουδαιότερες στιγμές του συλλόγου.

Η γιορτή αναμένεται να ολοκληρωθεί με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ενώ στην πλατεία Αριστοτέλους θα βρεθούν μεγάλες δόξες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Πλατεία Αριστοτέλους

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Απαράδεκτος ο Ντόναλντ Τραμπ: Λέει “έξω” σε γυναίκα δημοσιογράφο όταν το ρωτάει για τις εξελίξεις στον πόλεμο – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σώος ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές – Τον εντόπισε πολίτης

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Πρώτο “κύμα” απολύσεων στη Meta στις 20 Μαΐου – Στην έξοδο 8.000 εργαζόμενοι

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Τηλεθέαση: Σάρωσε στην πρεμιέρα το Your Face Sounds Familiar

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αδιανόητη κτηνωδία στη Χαλκιδική: Δηλητηρίασαν μαζικά 21 αδέσποτα σκυλιά – Βίντεο σοκ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Κι όμως, ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων