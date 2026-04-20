ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η γιορτή για τα 100 χρόνια – Στην πλατεία Αριστοτέλους τα τρόπαια – Βίντεο και φωτο

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του και θα το γιορτάσει με μια ανοιχτή εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από τις 11:00 το πρωί με σύνθημα «ταξίδι τιμής και μνήμης» ξεκίνησε η εορταστική εκδήλωση που θα κρατήσει έως τις 21:00 το βράδυ.

Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα ανοιχτό, ζωντανό ταξίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με εικόνα, ήχο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν στήσει στον χώρο επιβλητικές φωτογραφίες από την ιστορική πορεία του σωματείου όλα αυτά τα χρόνια ενώ μεγάλες οθόνες παίζουν ασταμάτητα πλάνα από τις σπουδαιότερες στιγμές του συλλόγου.

Η γιορτή αναμένεται να ολοκληρωθεί με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ενώ στην πλατεία Αριστοτέλους θα βρεθούν μεγάλες δόξες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

