Δ. Ωραιοκάστρου: Έκκληση για τον περιορισμό των ανεξέλεγκτων γεννήσεων δεσποζόμενων ζώων

Έκκληση προς τους πολίτες που έχουν στην κατοχή του δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς να συμμορφώνονται με όσα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (Ν. 4830/2021) για την αναπαραγωγή τους απευθύνει η αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Ωραιοκάστρου.

«Ενώ καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων μέσω στειρώσεων, εξακολουθούν να καταγράφονται ανεξέλεγκτες γέννες από δεσποζόμενα ζώα. Δυστυχώς, το γεγονός αυτό συμβάλλει άμεσα στην αύξηση του αριθμού των ζώων που καταλήγουν στον δρόμο», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς, Ευάγγελος Χατζηαντωνίου.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σκύλος ή γάτα) μπορούν να αναπαράγουν το ζώο τους μόνο μια φορά σε όλη τη ζωή του και μετά έχουν την υποχρέωση να το στειρώσουν ή να αποστείλουν γενετικό υλικό DNA του ζώου τους στην αρμόδια πλατφόρμα, προκειμένου να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή των δεσποζόμενων ζώων.

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο η εγκατάλειψη νεογέννητου ζώου είναικακούργημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι και 10 έτη και πρόστιμο μέχρι50.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κηδεμόνα με τη στείρωση ή τηναποστολή DNA του σκύλου ή της γάτας επιβάλλεται αυτομάτως πρόστιμο 1.000 ευρώ, τοοποίο επαναλαμβάνεται εκ νέου αν δεν προβεί στις απαιτούμενες ιατρικές πράξεις.Σε περίπτωση γέννας για πρώτη φορά οι ιδιοκτήτες του ζώου έχουν υποχρέωση ναενημερώνουν τον Δήμο για την πορεία της γέννας ιδίως ως προς την περίθαλψη και εν γένειφροντίδα των νεογέννητων.

Η αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Ωραιοκάστρουυπενθυμίζει πως η αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων απαιτεί συλλογική δράση, συνέπεια και συνεργασία μεταξύ πολιτών, τοπικών αρχών και φιλοζωικών φορέων.