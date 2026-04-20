Δήμος Θερμαϊκού: Διαμαρτυρίες ιδιοκτητών κέντρων εστίασης για τον περιορισμό των τραπεζοκαθισμάτων στον αιγιαλό

«Στον αέρα» βρίσκονται, όπως λένε οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον δήμο Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν, με αφορμή την εφαρμογή των περιορισμών στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στο παραλιακό μέτωπο.

Η υποχρέωση διατήρησης ελεύθερου χώρου τεσσάρων μέτρων μεταξύ των καταστημάτων και της οριογραμμής του αιγιαλού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως υποστηρίζουν, στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

«Μικραίνει χώρος κι άλλο αν έχει δέκα τραπέζια στα τέσσερα τραπέζια και αναγκαστικά καταλαβαίνετε ότι αν χαθεί το καλοκαίρι, κάποια καταστήματα θα κλείσουν», λέει στο ertnews.gr ο Σάκης Χρυσάφης, αντιπρόεδρος καφέ – εστιατορών νομού Θεσσαλονίκης.

Στο πλευρό των καταστηματαρχών που αντιδρούν και η δημοτική αρχή, σύμφωνα με την οποία τα καταστήματα που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο έχουν διαφορετικές προσόψεις από περίπου τέσσερα έως δέκα μέτρα και ο περιορισμός των τραπεζοκαθισμάτων μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε λουκέτο επιχειρήσεων.

«Πραγματικά σεβόμαστε τους ελεύθερους χώρους, τους κοινόχρηστους χώρους, τις παραλίες και πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες παραλίες για τους πολίτες. Εδώ όμως πρέπει να σταθμίσουμε τα συμφέροντα, γιατί η οριζόντια εφαρμογή κάποιων μέτρων πλήττει δυσανάλογα κάποιες περιοχές», δήλωσε ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Θεόδωρος Τζέκος.

Την ίδια ώρα, το πρόβλημα, όπως λένε οι ιδιοκτήτες, επιτείνεται περαιτέρω από το φαινόμενο της διάβρωσης της ακτογραμμής, το οποίο μειώνει διαρκώς το πλάτος της παραλίας και του αιγιαλού, όπου μπορούν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.

«Βεβαίως να αφεθούν τα τέσσερα μέτρα, αλλά όταν μια περιοχή είναι τόσο συμπυκνωμένη και δεν είναι και ελκυστική τόσο για να πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο. Δηλαδή εδώ είναι η παραλία πάρα πολύ στενή, τα μαγαζιά το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό το οποίο ζητάμε, είναι να γίνουν τα τέσσερα μέτρα, δύο», δήλωσε η Ελένη Παπία, πρ. Σωματείου Επισιτιστών δήμου Θερμαϊκού.

Οι επαγγελματίες ζητούν την αναπροσαρμογή της διάταξης του υπουργείου Οικονομικών, ώστε κάθε καταστηματάρχης να αφήσει εκατέρωθεν από ένα μέτρο για να μην αποκλειστούν από τη μίσθωση και να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία των καταστημάτων.