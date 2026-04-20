Έλενα Ράπτη: Το “Σήμα Διαφορετικότητας” ενισχύει τη σύγχρονη και συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα

Στην Επταμελή Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου παρουσίασε το «Σήμα Διαφορετικότητας» η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, στο πλαίσιο του κύκλου ενημερωτικών δράσεων που υλοποιεί, για το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναδείχθηκε η σημασία της πρωτοβουλίας, η οποία παρέχει ουσιαστικά εργαλεία στις επιχειρήσεις και αναγνωρίζει όσες επενδύουν σε ένα σύγχρονο, δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα πολλαπλά οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όπως η ενίσχυση της φήμης τους, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας, καθώς και η δημιουργία ενός πιο παραγωγικού και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων της Κρήτης ήταν ιδιαίτερα έντονα, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για πρόοδο, εξέλιξη και υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι η Πολιτεία συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συμπερίληψη και την ισότητα στον εργασιακό χώρο, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.