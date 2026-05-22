Απάτες άνω των 2 εκατ. ευρώ από σπείρα που παρίστανε τον ΔΕΔΔΗΕ – Δείτε βίντεο με την έφοδο της ΕΛΑΣ

Εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστών, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή από ανυποψίαστους πολίτες. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης ενώ το παράνομο όφελος που αποκόμισαν ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες, για την εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση την Πέμπτη 22 Μαΐου στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» ενώ συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές και προμηθευτές καρτών SIM.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025 με διακριτούς ρόλους και δομημένη ιεραρχία. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν οικία ως επιχειρησιακό κέντρο, από όπου πραγματοποιούσαν μαζικές τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους εντόπιζαν μέσω τηλεφωνικών καταλόγων.

Παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, οι δράστες προέβαλλαν διάφορα προσχήματα, όπως υποτιθέμενες φορολογικές εκκρεμότητες, ασφάλιση χρημάτων ή τιμαλφών και «διαρροές ρεύματος», πείθοντας με αυτό τον τρόπο τα θύματα να παραδίδουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν στην παραλαβή τους απ΄οτα σπίτι των θυμάτων.



Η δράση της οργάνωσης ήταν τέτοια που για να υπάρξει αποφυγή εντοπισμού τους, τα μέλη της μετέφεραν συχνά την εγκατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων και άλλαζαν αριθμούς σύνδεσης, ενώ στους χώρους υπήρχαν μέτρα ασφαλείας όπως κάμερες και ρολά.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 6.020 ευρώ, 60 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας, 23 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα, ρολόγια, ζυγαριά ακριβείας και δύο οχήματα.



Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 2.000.000 ευρώ.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις απάτης.



Δείτε φωτογραφίες