Κατερίνα Παναγοπούλου σε Γιάννη Πρετεντέρη: “Πού ήθελες να πάω; Στο κόμμα της Καρυστιανού; Εγώ δε θα πάω”

Στιγμές έντασης αλλά και χιούμορ καταγράφηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την Μαρία Καρυστιανού και τις φήμες περί δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα.

Αφορμή στάθηκε το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Αντώνη Γκιόκα, ο οποίος αναφέρθηκε στην παρουσία της Κατερίνας Μουτσάτσου σε σχετική εκδήλωση, επισημαίνοντας πως αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς.

Η κουβέντα πήρε πιο ανάλαφρο τόνο όταν ο Γιάννης Πρετεντέρης έκανε χιουμοριστικό σχόλιο για την Κατερίνα Παναγοπούλου, με την παρουσιάστρια να απαντά άμεσα και σε έντονο ύφος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση εμπλοκής στην πολιτική σκηνή.

