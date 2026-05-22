Επέστρεψαν στην Αθήνα οι 19 Έλληνες του “Global Sumud Flotilla” με μέριμνα του ΥΠΕΞ

Στην Αθήνα επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», με τον επαναπατρισμό τους να ολοκληρώνεται έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών και τη συμβολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, οι Έλληνες πολίτες αφίχθησαν στις 21:00 με εμπορική πτήση στην ελληνική πρωτεύουσα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχρηζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση των απαραίτητων εξετάσεων.

Η επιστροφή τους πραγματοποιήθηκε υπό την παρακολούθηση των ελληνικών προξενικών και διπλωματικών αρχών, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές για τη διευθέτηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

