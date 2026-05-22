Αλ. Τσίπρας: Το χιουμοριστικό βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος: “Δεν παίζει να αλλάξει”

Ένα νέο βίντεο σχετικά με την ονομασία του κόμματός του που θα ανακοινώσει στις 26 Μαΐου στο Θησείο, ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας.



Στο βίντεο εμφανίζεται ο ίδιος να συζητά την ονομασία του κόμματος με τους συνεργάτες του και να δηλώνει ότι το «Ορίζοντες» που πρότεινε μια νεαρή κοπέλα είναι τέλειο και να προχωρήσουν με αυτό…



«Πρόεδρε έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα», του αναφέρει μια συνεργάτιδά του και ο Αλέξης Τσίπρας απαντά «ας ξεκλειδώσει».



«Αυτό δεν παίζει, site, banner και video είναι όλα έτοιμα. Eχουμε τυπώσει και μπλουζάκια» του ανταπαντά η συνεργάτιδά του με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει πίσω και να προσθέτει: «Aυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα. Tι να κάνουμε… Θα πάμε με αυτό που έχουμε κλειδώσει».