Βορίδης: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας οφείλονται στη ενεργή εξωτερική πολιτική μας

«Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προκαλούνται από τον ”κατευνασμό” αλλά από μια ενεργή εξωτερική πολιτική που ασκεί αυτή η κυβέρνηση» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μάκης Βορίδης απαντώντας σε όσα επικριτικά ανέφερε νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Βορίδης, ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας: «Αυτή η κυβέρνηση είναι εκείνη που έχει κάνει τα 12 ν.μ στο Ιόνιο, είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα, που έχει αποκτήσεις τις φρεγάτες, τα Rafalle και τα F-35. Είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική Ιστορία έχει στείλει τον ελληνικό στρατό (φρεγάτες) να υπερασπιστούν την Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες που έχουν ξεκάθαρα αμυντικό προσανατολισμό. Είναι αυτή που έχει κάνει την ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Που σήμερα έχει κάνει συμβάσεις και κάνει εξορύξεις εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδομνημόνιο της Τουρκίας με την Λιβύη. Είναι η κυβέρνηση αυτή που έχει κάνει τα Θαλάσσια Πάρκα επεκτείνοντας την επιρροή και την άσκηση κυριαρχίας στο μέγιστοι που επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες». Τονίζοντας ότι «αυτή είναι η κυβέρνηση που τα έχει κάνει όλα αυτά» υπογράμμισε: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προκαλούνται από τον “κατευνασμό” αλλά από μια ενεργή εξωτερική πολιτική η οποία πράγματι την έχει στριμώξει. Είναι η αντίδρασή της σε αυτή την εξωτερική πολιτική που ασκείται και όχι το αντίθετο». «Εάν όλα αυτά που έχει πράξει η κυβέρνηση αυτή, γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις;» και «εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εθνικά “ελλείμματα” γιατί έχει πάρει δύο φορές στις εκλογές 41%; Γιατί έχει επιβραβευθεί η πολιτική του;» ρώτησε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει κάνει κάτι μοναδικό στην ελληνική μεταπολιτευτική Ιστορία: μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης εξακολουθεί να είναι μπροστά, πάνω από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό αντίπαλό της κατά 12 έως 15 μονάδες» και προσέθεσε πως αυτό θα πρέπει να σταθμίζεται «πριν να γίνονται μηδενιστικές αναφορές».

Σχετικά με την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη συζήτηση, ο κ. Βορίδης είπε ότι «αυτή δείχνει πως δεν ενδιαφερόντουσαν για τη συζήτηση της προτάσεως αλλά μόνο για το αποτέλεσμα», ότι «η Βουλή θα έπρεπε να δεσμευτεί εκ των προτέρων πως θα υπερψηφίσει την πρόταση τους για να μείνουν για να συζητήσουν την πρότασή τους». «Δεν ενδιαφερόντουσαν καθόλου για αυτή τη συζήτηση που προξένησαν οι ίδιοι» σημείωσε:

Απορρίπτοντας τις επικρίσεις για «θεσμική εκτροπή της ΝΔ» και για «συνταγματικά πραξικοπήματα», είπε ότι «αυτοί που μας κατηγορούν για θεσμική εκτροπή είναι εκείνοι που περιφρονούν βαθιά τους δικαστικούς λειτουργούς» σημειώνοντας ότι για την υπόθεση των παράνομων υποκλοπών οι εισαγγελείς ήταν εκείνοι που ερευνήσαν, προσήγαγαν και δικάστηκαν, και καταδικαστήκαν πρωτόδικα οι τέσσερις για τις παράνομες υποκλοπές του Predator. Δεν μπορεί, είπε, «όταν οι αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών μας βολεύουν να είναι καλοί και να τους χειροκροτούμε και όταν δεν εξυπηρετείται το πολιτικό μας σχέδιο να είναι εγκάθετοι, πουλημένοι και να αξίζουν την χλεύη μας. Αυτό τα δύο δεν γίνονται μαζί, εάν σέβεσαι την Δικαιοσύνη. Και όποιος σέβεται την “θεσμική τάξη” -όπως μας λένε- δεν μπορεί να ζητάει από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τους απολογηθεί για την δικαιοδοτική του κρίση. Και μάλιστα ζητάνε να τον φέρουμε και σιδηροδέσμιο στη Επιτροπή, γιατί οφείλει να δώσει λογαριασμό στον κ. Ανδρουλάκη».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επισήμανε ότι η Βουλή ήταν εκείνη που όταν προχθές κλήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αποφάσισε ότι αυτή θα πρέπει να γίνει με απόρρητο τρόπο καθώς «υπάρχει κάποιο κρίσιμο ζήτημα που αφορά την εθνική άμυνα, την ασφάλεια, που θα πρέπει να προστατευτούν και να μην γίνουν τα θέματα αυτά βορά στον δημόσιο διάλογο» και προσέθεσε ότι αυτό όφειλε να το προστατεύσει ο κ. Ανδρουλάκης και όχι να δημοσιοποιήσει μέρος από τον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ. «Το δημοκρατικό του καθήκον δεν είναι η παραβίαση των νόμων, η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, η παραβίαση του απορρήτου και η παραβίαση της λειτουργίας ασφαλείας της ΕΥΠ» σημείωσε ο κ. Βορίδης, και επανέλαβε όπως και στη συζήτηση επί του παρεμπίπτοντος ζητήματος που συζητήθηκε στην Ολομέλεια, την επιχειρηματολογία του γιατί ο έλεγχος της ΕΥΠ για τις υποκλοπές εμπίπτει σε θέματα εθνικής ασφάλειας και ανέφερε τι έχει γίνει από το 2022 σχετικά με την έρευνα των υποκλοπών.