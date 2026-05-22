Μαρία Αναστασοπούλου: Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού έμοιαζε σαν να της την έγραψε το ChatGPT

Η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε τα όσα έγιναν στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Η γνωστή δημοσιογράφος αρχικά ανέφερε για την εκδήλωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού ότι «οι ίδιοι οι διοργανωτές έκαναν ένα μικρό φάουλ. Δηλαδή, όταν βγαίνεις και λες ότι περιμένουμε 2.000 κόσμο εδώ, η συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού και είπε ότι «της έμοιαζε σαν να την έγραψε το ChatGPT, αν μπεις στο ChatGPT να ζητήσεις μια ομιλία αντισυστημική, να ξεσηκώνει τα πλήθη, δεν είχε κάτι παραπάνω».

Στο τέλος, η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε ότι η ίδια «η κυρία Καρυστιανού, ως μητέρα της Μάρθης, θα έπρεπε να έχει βάλει εκεί μια γραμμή. Η ίδια θα είναι η πρώτη, που θα έπρεπε όταν ξεκινάς ένα πολιτικό εγχείρημα αυτό μένει εκτός (η υπόθεση των Τεμπών)».

