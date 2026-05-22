Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη για κόμμα Καρυστιανού: “Στόχος οι αυξήσεις μισθών και η μείωση των έμμεσων φόρων”

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού μίλησε η οικονομολόγος, πρώην πρύτανης και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη, στο “Live News”, το απόγευμα της Παρασκευής.

«Ευελπιστώ ότι το κόμμα με τις θέσεις που έχει θα μπορέσει να προσφέρει πράγματα που λείπουν», τόνισε αρχικά η οικονομολόγος και συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, που, ως γνωστόν χθες, ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα «Ελπίδα για Δημοκρατία».

«Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα βραχυχρόνια και τα μακροχρόνια σχέδια. Στα βραχυχρόνια θα πρέπει να γίνει άμεση επέμβαση για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ελλάδα για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να τελειώσει τον μήνα με τον μισθό που έχει. Επομένως, εκεί πρέπει να γίνει μια άμεση παρέμβαση ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να ζήσει. Αυξήσεις μισθών, μείωση των έμμεσων φόρων που είναι πάρα πολύ υψηλοί και αύξηση των άμεσων φόρων γι’ αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα», τόνισε η οικονομολόγος.

Σε ερώτηση για παλαιότερη τοποθέτησή της πως η Ελλάδα θα μπορούσε να φύγει από το ευρώ εάν αυτή η λύση ήταν καλύτερη οικονομικά, υπογράμμισε πως «μην αντιμετωπίζουμε την δραχμή σαν μπαμπούλα. Το εθνικό νόμισμα είναι μια δύναμη εξαιρετικά ισχυρή και πολύ πιο ισχυρή από το ευρώ».

Ερωτηθείσα για το ποιο θα είναι ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, ανέφερε πως δεν έχει αρχίσει σοβαρά η συγγραφή του.

«Ακόμα δεν έχει συγκροτημένο οικονομικό πρόγραμμα το κόμμα», επισήμανε.

