Κρήτη: Σε αυτοκτονία οδηγούν τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής στον 33χρονο γιατρό – Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

Με ένα λεπτό καλώδιο φέρεται να αυτοκτόνησε ο Αλέξης Τσικόπουλος, ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη που αγνοοείτο από τις αρχές Δεκεμβρίου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες στην περιοχή του Τζιτζιφέ στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το patris.gr, πληροφορίες θέλουν τον 33χρονο να έδεσε το καλώδιο στον λαιμό του, εξ ου και τα περί «βρόγχου» στη σχετική αναφορά ως αιτία θανάτου, μετά τη νεκροψία-νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής Κρήτης, Γιώργος Μυλωνάκης.



Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος βρέθηκε νεκρός χθες κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα από τα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα.



Αν και από την πρώτη στιγμή τονίστηκε ότι, μετά από τουλάχιστον έξι μήνες, η σορός ήταν αποστεωμένη, υπήρξαν κάποια στοιχεία που οδηγούσαν στον 33χρονο και πάρθηκαν ως δείγμα DNA. Δίπλα του δε, βρέθηκαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, που είχε βρεθεί λίγο πιο μακριά, κοντά στο χωριό Φρε.



Για το γεγονός ότι οι εθελοντικές διασωστικές ομάδες ή οι άνδρες της ΕΜΑΚ δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν, παρά το ότι ήταν κοντά στο δρόμο, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η βλάστηση ήταν τόσο πυκνή γύρω που με δυσκολία εντοπίστηκε ακόμη και χθες, παρά τις οδηγίες του κτηνοτρόφου που τον βρήκε.



Αυτό προφανώς απαντά και στο ότι δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρά το ότι κοντά υπάρχουν σπίτια και μία επιχείρηση εστίασης, ενώ και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου λειτουργήθηκε πριν από λίγες ημέρες.



Η σορός εντοπίστηκε από περαστικό

Σημειώνεται ότι η ταυτοποίηση της σορού του που εντοπίστηκε από περαστικό βοσκό σε σημείο πολύ κοντά εκεί που είχε εγκαταλειφθεί το αυτοκίνητό του έγινε επί τόπου και η περίπτωση εγκληματικής ενέργειας αποκλείστηκε αμέσως από τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου.



Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση ήταν αυτά που δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025, όταν ο Αλέξης Τσικόπουλος, ειδικευόμενος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου, έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του για μία σύντομη βόλτα. Δεν επέστρεψε ποτέ, προκαλώντας ανησυχία σε συγγενείς και συναδέλφους, ενώ το κινητό του παρέμενε κλειστό.



Το αυτοκίνητο του νεαρού βρέθηκε ακινητοποιημένο λόγω βλάβης κοντά στον Φρε, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να επικεντρώσουν τις αναζητήσεις στα γύρω χωριά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινήθηκε πεζός αναζητώντας βοήθεια.



Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τον πατέρα του, ενώ ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του. Παρά την τεράστια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του, δεν βρέθηκε στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.



Ζούσε στην αγωνία για μήνες η οικογένεια

Για μήνες η οικογένεια του 33χρονου βρισκόταν ανάμεσα στην αγωνία και την ελπίδα, μέχρι την χθεσινή εξέλιξη που έβαλε τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης.

Ο πατέρας του είχε αναφέρει πως ο 33χρονος αντιμετώπιζε προσωπικές δυσκολίες το τελευταίο διάστημα. Λίγο πριν εξαφανιστεί, του είχε ζητήσει να ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη, όμως πριν φτάσει στο νησί, τα ίχνη του είχαν χαθεί.