Δίκη για τα Τέμπη: Αλλαγές στην αίθουσα διεξαγωγής – Αναρτήθηκε η νέα κάτοψη και η συμπληρωματική πράξη

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Εφετείου Λάρισας η νέα κάτοψη της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Γαιόπολις, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μετά τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν, το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας διαμορφώνεται σε 452,01 τ.μ. από 283,75 τ.μ. που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου.

Παράλληλα αναρτήθηκε και η “Συμπληρωματική – Διορθωτική πράξη για την αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών”, όπου για την εκδίκαση της υπόθεσης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ορίζεται η “αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), εμβαδού 452,01 τ.μ., όπου εγκαθίσταται η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων κλπ. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως (ακροατήριο) για την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως, τον εκ δεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του ανωτέρω Συνεδριακού Κέντρου, εμβαδού 109,57 τ.μ., όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες”.

Την συμπληρωματική πράξη υπογράφει η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας, Πρόεδρος Εφετών Μαρία Λιάνου.

Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

