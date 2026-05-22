Αλιευτικό σκάφος με 7 επιβαίνοντες έβαλε νερά και προσάραξε στην Εύβοια

Περιπέτεια για επτά άτομα που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στα Στύρα της Εύβοιας, καθώς στο σκάφος στο οποίο επέβαιναν παρατηρήθηκε εισροή υδάτων με αποτέλεσμα το αλιευτικό να προσαράξει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νησίδας Στύρα στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος και 2 ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στην προσπάθεια απομάκρυνσης των επιβαινόντων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ οι καιρικές συνθήκες στο σημείο είναι καλές.