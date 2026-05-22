Τραγωδία στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο – Έχασε την ισορροπία της ενώ καθάριζε

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό, όταν γυναίκα έπεσε από πολυώροφο κτήριο ενώ πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, η άτυχη γυναίκα εκτελούσε καθαρισμό σε βεράντα του 4ου ορόφου όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στον χώρο στάθμευσης του κτηρίου.

Αναφορές κάνουν λόγο για απουσία προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο σημείο.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές και ασθενοφόρο, ωστόσο για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, που εξετάζεται ως εργατικό ατύχημα.

Πηγή: newsbomb.gr

