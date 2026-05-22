MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επιχείρηση του Ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ., ενώ οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού σε συνολικά επτά κελιά και αφορούσαν 18 έγκλειστους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, γεγονός που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος τριών κρατουμένων για παράβαση της νομοθεσίας περί προμήθειας και κατοχής κινητών τηλεφώνων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων.

Οι σχετικές δικογραφίες θα διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Φυλακές Κορυδαλλού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Πέτρος Ιακωβίδης: Ο πατέρας μου δεν μου είπε ποτέ ότι είμαι καλός τραγουδιστής

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Γιάννης Σπαλιάρας: Έχω πάρει αμοιβή που για τα ελληνικά δεδομένα θεωρείται ακραία

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιάννης Ζουγανέλης: Εμένα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με έπεισε, έκανε μια αυτοκριτική

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 25χρονος κατηγορούμενος για ληστεία απολογήθηκε μέσω… τριών διερμηνέων και προφυλακίστηκε

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η συνάντηση της παρέας του “Παρά Πέντε”: “Βρεθήκαμε ξανά, ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε”, έγραψε ο Αργύρης Αγγέλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κωνσταντοπούλου: Ψηφίζουμε για το εάν θα προστατεύσουμε την πατρίδα απέναντι σε πράξεις που συνιστούν εσχάτη προδοσία