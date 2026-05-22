Επιχείρηση του Ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα

Επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ., ενώ οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού σε συνολικά επτά κελιά και αφορούσαν 18 έγκλειστους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, γεγονός που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος τριών κρατουμένων για παράβαση της νομοθεσίας περί προμήθειας και κατοχής κινητών τηλεφώνων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων.

Οι σχετικές δικογραφίες θα διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.