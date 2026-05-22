Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για περιστατικό με συνθήματα σε υπηρεσιακό λεωφορείο

Διευκρινίσεις σχετικά με περιστατικό βανδαλισμού σε υπηρεσιακό λεωφορείο της Ελληνική Αστυνομία έδωσε η ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή σημερινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ στο οποίο εμφανίζονται άτομα να αναγράφουν συνθήματα σε όχημα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι πρόσφατο, αλλά σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση σχηματίστηκε την ίδια ημέρα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς.

Παράλληλα, όπως τονίζεται, διατάχθηκε άμεσα και Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πειθαρχικά οι συνθήκες του συμβάντος.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού τηλεοπτικού υλικού, το οποίο επανέφερε το περιστατικό στην επικαιρότητα.