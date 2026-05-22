Ενοχλημένος ο Κοργιαλάς που το “Μια φορά” συνδέθηκε με το κόμμα Καρυστιανού: Τελείωσε η καριέρα μου

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς σχολίασε τη σύνδεση του τραγουδιού του «Μια φορά», το οποίο είχε ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου, με το κόμμα της Μαρία Καρυστιανού.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο καλλιτέχνης σχολίασε με χιούμορ αλλά και ενόχληση πως η καριέρα του «τελείωσε», με αφορμή τη χρήση του τραγουδιού «Μια φορά» στην παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει

…δε πειράζει….. ψαράς….. ψαράς!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κοργιαλάς στην ανάρτησή του.

Την ανάρτηση συνόδευσε με βίντεο από την παρουσίαση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρία Καρυστιανού, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (21/05/2026).

