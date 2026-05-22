Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ΕΡΤ θέλει και τα δικά της δικά της, και τα δικά μας δικά της

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για την επικαιρότητα, τις τηλεοπτικές εξελίξεις αλλά και το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor.

Αρχικά, ερωτηθείς για την πορεία της εκπομπής «Κοινωνία Άνω Κάτω», απάντησε: «Θαυμάσια, εξαιρετικά, η κοινωνία είναι άνω κάτω, έχουμε υλικό».

Σχετικά με το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, σχολίασε: «Αυτό μου φαίνεται ότι κάπου ίσως να κλωτσάει. Ίσως θα έπρεπε να αποσυνδεθεί το έπαθλο του διαγωνισμού από το ατύχημα του συγκεκριμένου ανθρώπου και να είναι προφανές ότι θα πρέπει να αποζημιωθεί».

Για το πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, αρκέστηκε να πει: «Πράγματα ξεκινάνε, πράγματα τελειώνουν».

Αναφερόμενος στη Σία Κοσιώνη και το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, δήλωσε: «Η Σία Κοσιώνη είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ικανός, ως επαγγελματίας, πολύ καλά δικτυωμένος, δεν την φοβάμαι. Η πορεία της θα είναι λαμπρή».

Σχολιάζοντας τη νέα εκπομπή της ΕΡΤ με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, είπε: «Ξέρουν και οι δύο τη δουλειά, ξέρουν καλά τη δουλειά, έχω πάντοτε δεύτερες σκέψεις σε ό,τι έχει να κάνει με την μεγάλη επικεφαλίδα που λέγεται ΕΡΤ. Εάν καταφέρετε καλοί μου φίλοι να πάτε μέσα στο Κυφηναριό, και να βγάλετε τέλειο αποτέλεσμα από τα χρήματα που ούτως ή αλλιώς εμείς πληρώνουμε, θα είμαι πολύ χαρούμενος».

Όταν, μάλιστα, ενημερώθηκε πως η συγκεκριμένη εκπομπή θα έχει χορηγούς και διαφημιστικά έσοδα, σχολίασε αιχμηρά: «Α, μάλιστα, οπότε θέλει η ΕΡΤ και τα δικά της δικά της, και τα δικά μας δικά της. Μπράβο ρε ΕΡΤ, ωραίο!».

