Καλοκαίρι και αυτοκίνητο: Οι βασικοί έλεγχοι πριν φύγετε για διακοπές

Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και τις πρώτες εξορμήσεις να βρίσκονται προ των πυλών, η σωστή προετοιμασία του αυτοκινήτου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ασφαλή και άνετα ταξίδια.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις και η αυξημένη κίνηση στους δρόμους μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά το όχημα, γι’ αυτό οι ειδικοί συστήνουν έναν πλήρη τεχνικό έλεγχο πριν από κάθε αναχώρηση.

Ανάμεσα στα βασικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν είναι τα ελαστικά, η πίεση και η κατάστασή τους, καθώς και τα φρένα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και το σύστημα ψύξης του κινητήρα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Παράλληλα, σημαντικός θεωρείται ο έλεγχος λαδιών, υγρών φρένων, μπαταρίας και κλιματισμού, ειδικά αν το όχημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολύωρα ταξίδια.

Οι οδηγοί καλούνται επίσης να φροντίσουν για τον σωστό εξοπλισμό του αυτοκινήτου, έχοντας μαζί φαρμακείο, τρίγωνο, ρεζέρβα και νερό, ενώ απαραίτητες θεωρούνται οι συχνές στάσεις κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών.

