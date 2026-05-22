Αναβάλλεται η συναυλία “Η ζωή μου ο άλλος” της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης – Πού και πότε θα γίνει

Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται, ότι, λόγω των προβλεπομένων επικείμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προγραμματισμένη για την Κυριακή, 24 Μαϊου 2026, στις 9:00 μ.μ., στο Θέατρο Δάσους συναυλία – καλλιτεχνική εκδήλωση με τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος», ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Η διεξαγωγή της μετατίθεται σε νέα ημερομηνία και διαφορετικό χώρο, και συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, την ίδια ώρα (21:00), στο Θέατρο Γης (θέση «Νταμάρι» Τριανδρίας).

Διευκρινίζεται, για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, ότι αυτά συνεχίζουν να ισχύουν, και οι κάτοχοι τους θα εισέρχονται κανονικά στον χώρο της συναυλίας με την επίδειξή τους, ενώ όσοι δεν έχουν προμηθευτεί και επιθυμούν, δύνανται να το πράξουν -για τα ελάχιστα εναπομείναντα διαθέσιμα- είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ticketservices.gr, είτε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τις Ενορίες και τους Ιερούς Ναούς της.