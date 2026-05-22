Περιποίηση αυλής το καλοκαίρι: Τι πρέπει να κάνετε για έναν όμορφο εξωτερικό χώρο

Η καλοκαιρινή περίοδος είναι ιδανική για να μετατραπεί η αυλή σε έναν άνετο και λειτουργικό χώρο χαλάρωσης. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν συστηματική φροντίδα και σωστή συντήρηση.

Βασικό στοιχείο αποτελεί το σωστό πότισμα των φυτών, κυρίως νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ώστε να αποφεύγεται η εξάτμιση του νερού. Οι ειδικοί προτείνουν επίσης τακτικό κλάδεμα και απομάκρυνση ξερών φύλλων για καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και αποφυγή εντόμων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συντήρηση του γκαζόν, το οποίο χρειάζεται συχνό κούρεμα και επαρκή ενυδάτωση κατά τους θερμούς μήνες.

Παράλληλα, η καθαριότητα των εξωτερικών επίπλων, η σκίαση με τέντες ή ομπρέλες και ο σωστός φωτισμός μπορούν να αναβαθμίσουν αισθητικά τον χώρο και να τον κάνουν πιο λειτουργικό για τις καλοκαιρινές βραδιές.