Άδωνις Γεωργιάδης για Μαρία Καρυστιανού: Στη παρουσίαση του βιβλίου μου είχα τετραπλάσιο κόσμο

Αιχμηρός απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού και το νέο της κόμμα εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την παρουσίαση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» και αμφισβητώντας τη δυναμική που επιχειρήθηκε να αποδοθεί στο εγχείρημα. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η εκδήλωση δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα, ενώ επέλεξε να συγκρίνει την προσέλευση με εκείνη της παρουσίασης δικού του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού και στο νέο κόμμα της, σημείωσε ότι η εκδήλωση στο Ολύμπιον «δεν είχε την ορμή» που αναμενόταν, παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που είχε προηγηθεί. Μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής (22.05.2026) στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο χώρος ήταν μικρός και ακόμη κι έτσι «δυσκολεύτηκε να γεμίσει».

«Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και όχι με κακία», είπε αρχικά, διευκρινίζοντας ότι θεωρεί απολύτως θεμιτό να κατέβει η Μαρία Καρυστιανού στην πολιτική. Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει πως «η έναρξη που έκανε χθες σίγουρα δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί».

Η σύγκριση με την παρουσίαση του βιβλίου του

Ο υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε ως μέτρο σύγκρισης την παρουσίαση του βιβλίου του για τη Ρώμη, λέγοντας ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί επίσης στο Ολύμπιον, αλλά τελικά κρίθηκε ότι ο χώρος δεν επαρκούσε.

«Στο βιβλίο μου είχα τουλάχιστον τον τετραπλάσιο κόσμο από όσους χωράει το Ολύμπιον», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι επέλεξε τελικά το Βελλίδειο επειδή «δεν χώραγαν τα άτομα».

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι χωρίς τη μεγάλη πολιτική και επικοινωνιακή συζήτηση που είχε προηγηθεί, η εικόνα της εκδήλωσης θα παρέπεμπε -όπως είπε- σε ένα πολιτικό εγχείρημα με «μηδέν κάτι τις εκατό».

«Ξαναζεσταμένα φαγητά»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και το περιεχόμενο της ομιλίας της Μαρίας Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι οι θέσεις που παρουσιάστηκαν δεν περιείχαν κάτι νέο πολιτικά.

«Η ουσία αυτών που είπε ήταν ξαναζεσταμένα φαγητά που ακούμε συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποδομήσει το πολιτικό αφήγημα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

