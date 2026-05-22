Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Χερσόνησο – Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χερσόνησο της Κρήτης το μεσημέρι της Παρασκευής 22/5.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο να υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές.

Στο ένα όχημα επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες, ηλικίας 22 ετών, από τη Γερμανία, ενώ στο άλλο αυτοκίνητο το οποίο κατέληξε εκτός δρόμου επέμβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο όπου μετέφερε τους επιβαίνοντες των οχημάτων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.