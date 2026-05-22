Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια για oικογενειακή “μαφία” στα Βορίζια – Εκκρεμεί η απολογία του θείου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους τα δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 39 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στην υπό διερεύνηση υπόθεση εγκληματικής δράσης σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων, η οποία έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.



Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Μαΐου ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ρεθύμνου, με τις δικαστικές αρχές να αποφασίζουν την προφυλάκισή τους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.



Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 43χρονος θείος των δύο αδελφών, δεν εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, καθώς παρουσίασε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται. Η διαδικασία της απολογίας του αναμένεται να καθοριστεί αύριο από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του αναφέρει το neakriti.gr.

Σε βάρος των τριών έχουν ασκηθεί κατηγορίες για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εκβιάσεις, απειλές, εκφοβισμοί, ξυλοδαρμοί, καταπατήσεις και φθορές περιουσιών, με φερόμενα θύματα κατοίκους χωριών κυρίως του Δήμου Αμαρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης της οικογένειάς τους, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για μεμονωμένα περιστατικά και όχι για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο καταγγελίες κατοίκων για καθεστώς φόβου στην περιοχή, με αναφορές σε απειλές, εμπρησμούς και πιέσεις που – σύμφωνα με μαρτυρίες – διαρκούσαν εδώ και χρόνια.



Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες κατοίκων ήδη από το 2022, καθώς και στοιχεία από άρση τηλεφωνικού απορρήτου και καταγεγραμμένες συνομιλίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.