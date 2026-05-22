Ξαναχτύπησε ο “Κάμελ” στον Βόλο: Γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επίθεσης, αναζητείται από την Αστυνομία

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το μεσημέρι στον Βόλο, μετά από καταγγελία γυναίκας για περιστατικό επίθεσης σε περιοχή κοντά στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, με τις αστυνομικές αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, αναφέρει το thenewspaper.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε επίθεση από άτομο που είναι γνωστό στις τοπικές αρχές με το προσωνύμιο «Κάμελ». Αμέσως μετά την καταγγελία, άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν τον καταγγελλόμενο.

Ο συγκεκριμένος άνδρας έχει απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για σειρά παραβατικών ενεργειών, ενώ κατά το παρελθόν είχε οδηγηθεί και στη φυλακή. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά επιθέσεων σε βάρος γυναικών, στις οποίες φέρεται να είχε ρίξει καυστική ουσία στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της νέας καταγγελίας, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από το περιστατικό.

