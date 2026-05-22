ΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός νεαρός άντρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός άντρας στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από τραίνο στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο άτυχος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Λόγω του συμβάντος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών.

Αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα – Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.