Η στιγμή που αμερικανικό F-16 ανατινάσσει UFO στο Μίσιγκαν το 2023 – Δείτε βίντεο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα νέο κύμα αποχαρακτηρισμένων αρχείων για UFO, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται βίντεο που δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν και φέρεται να δείχνει αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να καταρρίπτει άγνωστο αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον, στο Μίσιγκαν.

Τα πλάνα που προέρχονται από το Πεντάγωνο καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία μαχητικό F-16 ανοίγει πυρ εναντίον άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου στις 12 Φεβρουαρίου 2023. Σύμφωνα με την περιγραφή των αμερικανικών αρχών, το αντικείμενο είχε μικρό μέγεθος, «στρογγυλό ή διαμαντένιο σχήμα» και παρουσίαζε «οδοντωτή ουρά».

Οι υπέρυθρες κάμερες του αεροσκάφους κατέγραψαν τη στιγμή της πρόσκρουσης, όταν το αντικείμενο χτυπήθηκε από αυτό που το Πεντάγωνο περιέγραψε ως αμερικανικό «οπλικό σύστημα». Στο βίντεο φαίνεται το αντικείμενο να εκρήγνυται κατά τη σύγκρουση, με θραύσματα να εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στην επίσημη περιγραφή του περιστατικού, οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές ανέφεραν: «Το υλικό φαίνεται να απεικονίζει κινητική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο διακριτών περιοχών αντίθεσης, με το αρχικό αντικείμενο του βίντεο να κατακερματίζεται σε ακτινωτό μοτίβο μετατόπισης που υποδηλώνει γεγονός υψηλής ενέργειας».



Με πιο απλά λόγια, σύμφωνα με την έκθεση, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποίησε κινητικό οπλισμό — πιθανότατα πύραυλο — για να πλήξει το άγνωστο αντικείμενο, προκαλώντας τον διαμελισμό του σε πολλά κομμάτια έπειτα από την ισχυρή έκρηξη.



46 νέα οπτικοακουστικά αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα

Το συγκεκριμένο βίντεο ήταν ένα από τα 46 νέα οπτικοακουστικά αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα από την επιτροπή υπό την ηγεσία του Πενταγώνου, η οποία έχει αναλάβει τη δημοσιοποίηση των αμερικανικών αρχείων για UFO.



Σε επιστολή που είχε αποσταλεί τον Μάρτιο ζητώντας τη δημοσιοποίηση των νέων βίντεο, η βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα επιβεβαίωσε ότι το οπλικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν πύραυλος AIM-9X «Sidewinder».



Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Παρασκευή: «Το Υπουργείο Πολέμου βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον πρόεδρο Τραμπ προκειμένου να υπάρξει πρωτοφανής διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση της κυβέρνησής μας γύρω από τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα».



Όπως πρόσθεσε: «Αυτά τα αρχεία, που παρέμεναν κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις ασφαλείας, επί μακρόν τροφοδοτούσαν δικαιολογημένες εικασίες και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα μάτια του. Η δημοσιοποίηση αυτών των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποδεικνύει τη σοβαρή δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».



To F-16 ανήκε στην Αεροπορική Εθνοφρουρά των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την έκθεση του Πενταγώνου, το F-16C «Fighting Falcon» που απογειώθηκε για την αναχαίτιση του άγνωστου αντικειμένου ανήκε στην Αεροπορική Εθνοφρουρά των ΗΠΑ, την αεροπορική πτέρυγα της Εθνοφρουράς.

Η συγκεκριμένη δύναμη λειτουργεί ως εφεδρικός σχηματισμός μερικής απασχόλησης και αποτελείται από πιλότους, μηχανικούς αεροσκαφών και προσωπικό υποστήριξης που επιχειρούν με μαχητικά αεροσκάφη, μεταγωγικά, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και άλλους τύπους αεροπορικών μέσων.



Ανανεώνεται συνεχώς η βάση του υπουργείου Πολέμου

Η συλλογή φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ (WAR.GOV/UFO) ενώ ανανεώνεται συνεχώς καθώς πρόσθετα αρχεία δημοσιεύονται σε κυλιόμενη βάση. Δημοσιεύεται βάση της οδηγίας Τραμπ για περισσότερη διαφάνεια για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου στις 8 Μαΐου 2026, το WAR.GOV/UFO έχει λάβει πάνω από 1 δισεκατομμύριο επισκέψεις παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας τα πρωτοφανή επίπεδα ενδιαφέροντος τόσο για αυτό το θέμα όσο και για την ιστορική προσπάθεια διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ.



Βίντεο που δημοσιεύθηκαν

Ένα από τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα φέρεται να έχει καταγραφεί στη Συρία το 2021 με το αντικείμενο να εξαφανίζεται ξαφνικά.

1/ The new tranche of UFO files just dropped.



The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case.



First video attached: PR051,… pic.twitter.com/s1VJIOXqbJ — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Ιράν, Αύγουστος του 2022: Τέσσερα αντικείμενα δείχνουν να έχουν παράλληλη κίνηση ενώ στην συνέχεια ακόμα ένα προστίθεται στην εικόνα.

Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα κάνουν σχηματισμούς πάνω από το νερό. Τα αντικείμενα αρχικά κινούνται κατά μήκος του κάδρου ενώ στην συνέχεια η ταχύτητά τους αυξάνεται δυσκολεύοντας την καταγραφή τους

2/ PR050: "4 UAP Formation Iran 26 Aug 2022 over water [CALLSIGN]."



Iran. August 2022. Over water.



Four objects move together through an infrared military sensor view in the CENTCOM region. Then another object enters from the top left. pic.twitter.com/yiUNPwXpc9 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Οκτώβριος 2022: Ένα αντικείμενο διασχίζει το υπέρυθρο πεδίο από αριστερά προς τα δεξιά. Το κλιπ διαρκεί μόνο 21 δευτερόλεπτα, αλλά η μεταφόρτωση επαναλαμβάνει την προβολή της διέλευσης του αντικειμένου δύο φορές σε χαμηλότερες ταχύτητες

Αύγουστος 2022: Ένα αντικείμενο με ακανόνιστη κίνηση καταγράφεται από την κάμερα.

3/ PR052: "UAP USO Formation [CALLSIGN] (Mission)."



This is the over-water formation case.



The official description says four areas of contrast move across the frame, then the video cuts through multiple zoom and contrast views as the sensor keeps trying to hold the formation. pic.twitter.com/DxlD1s3yVb — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Το σφαιρικό αντικείμενο κινείται συνεχώς και βγαίνει συχνά εκτός κάδρου, με αποτέλεσμα η κάμερα να το «ακολουθεί».