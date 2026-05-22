ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του γιου του λόγω “κυβερνητικών υποχρεώσεων”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την κοσμική του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον, επειδή πρέπει να παραμείνει στην Ουάσινγκτον για «κυβερνητικές υποθέσεις».

«Αν και ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι με τον γιο μου, τον Ντον Τζούνιορ και το νεότερο μέλος της Οικογένειας Τραμπ, τη μέλλουσα σύζυγό του, Μπετίνα, συνθήκες που αφορούν την κυβέρνηση και η αγάπη μου για τις ΗΠΑ δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό να παραμείνω στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, σε αυτή τη σημαντική χρονική περίοδο», συνέχισε.

Ο γάμος θα τελεστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες, σε ένα μικρό νησί, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια των μελλόνυμφων.

Ο εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι ο γιος του θέλει τον πατέρα του στον γάμο, ο οποίος πάντως θα είναι «μια μικρή, ιδιωτική υπόθεση». Σημείωσε ότι θα προσπαθήσει να πάει, όμως «η συγκυρία είναι κακή».

«Έχω κάτι που το λένε Ιράν και άλλα πράγματα», σχολίασε.

Ο Ντον Τζούνιορ ήταν στο παρελθόν παντρεμένος, επί 12 χρόνια, με την πρώην ηθοποιό και μοντέλο Βανέσα, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Η Βανέσα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018. Αργότερα, ο Ντον Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε την πρώην εισαγγελέα, τηλεοπτική παρουσιάστρια και νυν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την οποία χώρισε το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ