4 ζώδια που θα έχουν τον χειρότερο Ιούνιο

ΟΙούνιος του 2026 δεν αστειεύεται. Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο στα τέλη του μήνα (στις 29 Ιουνίου, αλλά η σκιά του θα φαίνεται μέρες πριν), το συναίσθημα μπερδεύεται με τη λογική και οι παρεξηγήσεις αυξάνονται δραματικά. Παράλληλα, η βαριά και πιεστική όψη Άρη-Κρόνου στα μέσα του μήνα (18 Ιουνίου) φέρνει ένα τεράστιο «φρένο» στα σχέδιά μας, προκαλώντας εκνευρισμό.

Ποια ζώδια όμως θα νιώσουν ότι η κοσμική ενέργεια τους κάνει… bullying; Ιδού οι «εκλεκτοί» του Ιουνίου:

Ποια ζώδια θα έχουν τον χειρότερο Ιούνιο;

1. Δίδυμοι: Το ζώδιο που πρέπει να βάλει «φρένο» στα λόγια και την τσέπη

Ως γνήσιο παιδί του Ερμή, ο Ιούνιος θα σου φανεί κάπως «βουνό». Με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στα μέσα του μήνα να σου ζητάει επανεκκίνηση, και τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, να ετοιμάζεται για ανάδρομη τροχιά στον συναισθηματικό Καρκίνο, θα νιώσεις ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Οι επικοινωνίες σου θα θυμίζουν «σπασμένο τηλέφωνο» και τα έξοδα για το σπίτι ή αναπάντεχες υποχρεώσεις θα αρχίσουν να «ρουφάνε» το πορτοφόλι σου.

Τι να προσέξεις περισσότερο:

Τα λόγια σου και τις βιαστικές αγορές. Ο Άρης μπαίνει στο ζώδιό σου στο τέλος του μήνα και οι λέξεις σου μπορεί να γίνουν κυριολεκτικά όπλα. Μην ανοίξεις μέτωπα με άτομα της οικογένειας και μην υπογράψεις σημαντικά συμβόλαια χωρίς να τα διαβάσεις 3 φορές.

Πριν απαντήσεις σε ένα «προκλητικό» μήνυμα, πάρε 5 βαθιές ανάσες. Η σιωπή είναι ο καλύτερος σου σύμμαχος γι’ αυτόν τον μήνα. Δείξε υπομονή και μην πιέζεις καταστάσεις που δεν προχωρούν.

2. Ταύρος: Το ζώδιο που ο Ιούνιος το βρίσκει στα «κόκκινα»

Ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό σου μέχρι τις 28 Ιουνίου και, παρόλο που σου δίνει ενέργεια, παράλληλα σε κάνει να λειτουργείς σαν «ταύρος σε υαλοπωλείο». Η μετακίνηση του Δία στον Καρκίνο στις 2 Ιουνίου φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα με ανώτερους στη δουλειά ή με άτομα από το επαγγελματικό σου περιβάλλον. Θα νιώσεις ότι οι προσπάθειές σου δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα κέρδη και η πίεση θα χτυπήσει «κόκκινο».

Τι να προσέξεις περισσότερο:

Την τάση σου να τα ξέρεις όλα και να συγκρούεσαι. Μην μοιράζεσαι ευαίσθητες πληροφορίες με συναδέλφους (τα «κλειστά στόματα» θα σε σώσουν) και πρόσεχε την υγεία σου. Το στρες θα χτυπήσει στο στομάχι ή στην ενέργειά σου, γι’ αυτό μην ξεχνάς να ξεκουράζεσαι.

Διοχέτευσε την ένταση του Άρη στη γυμναστική ή σε ένα δημιουργικό project. Μην μπαίνεις σε παιχνίδια εξουσίας στο γραφείο. Άφησε την καταιγίδα να περάσει.

3. Παρθένος: Το ζώδιο που θα δει απωθημμένα να βγαίνουν στην επιφάνεια

Η επικοινωνιακή τρικυμία του Ιουνίου σε επηρεάζει άμεσα. Το κλίμα στο σπίτι και την οικογένεια θα είναι ιδιαίτερα τεταμένο, με παλιές παρεξηγήσεις και απωθημένα να βγαίνουν στην επιφάνεια. Σαν να μην έφτανε αυτό, τα οικονομικά σου θα χρειαστούν πολύ αυστηρή διαχείριση, καθώς οι προσδοκίες σου για κάποια νέα έσοδα ή projects μπορεί να καθυστερήσουν χαρακτηριστικά.

Τι να προσέξεις περισσότερο:

Την υπερανάλυση και το μικροσκόπιο. Αν αρχίσεις να γκρινιάζεις στους δικούς σου ανθρώπους για το καθετί, το σπίτι σου θα μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Επίσης, πάγωσε για λίγο τις μεγάλες εξόδους και τα περιττά έξοδα.

Φτιάξε ένα αυστηρό budget και τήρησέ το. Στα οικογενειακά, μάθε να υποχωρείς ακόμα κι αν έχεις δίκιο. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις κάθε μάχη για να είσαι ευτυχισμένη/ος.

4. Ιχθύες: Το ζώδιο που ο Ιούνιος το βρίσκει σε delulu mode

Η σκληρή όψη Άρη-Κρόνου στις 18 Ιουνίου θα σε κάνει να νιώσεις μπλοκαρισμένη/ος, απογοητευμένη/ος ή συναισθηματικά εξαντλημένη/ος. Σχέσεις ή συνεργασίες που στηρίζονταν σε σαθρά θεμέλια μπορεί να φτάσουν σε ένα οριστικό τέλος, προκαλώντας σου προσωρινό πόνο.

Τι να προσέξεις περισσότερο:

Την τάση να θυματοποιείσαι και να απομονώνεσαι. Ο Ιούνιος σε καλεί να κοιτάξεις την πραγματικότητα κατάματα, όσο σκληρή κι αν είναι, και να σταματήσεις να κρύβεσαι πίσω από ψευδαισθήσεις.

Δες αυτό το ζόρικο διάστημα σαν μια πνευματική «αποτοξίνωση». Η λέξη- κλειδί για εσένα είναι η αποδοχή. Άφησε να φύγει ό,τι δεν λειτουργεί πια στη ζωή σου για να κάνεις χώρο για τα καλύτερα που έρχονται.

Μην ξεχνάς: Οι πλανήτες δείχνουν τον δρόμο, αλλά εσύ κρατάς το τιμόνι! Καλό κουράγιο και καλό μήνα!