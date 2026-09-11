“Δεν μπορώ να καταστρέψω τον γιο μου”: Ανησυχία για τον Λαβέτσι και την μάχη που δίνει με τους εθισμούς

Ο Εζέκιελ Λαβέτσι επέστρεψε στο προσκήνιο, όχι για όσα έκανε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς έχει αποσυρθεί από το 2019, αλλά για μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο άλλοτε άσος της Νάπολι και της Παρί Σεν Ζερμέν μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί, αποκαλύπτοντας πως η απόφαση να ακολουθήσει θεραπεία συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τον γιο του.

«Έκανα θεραπεία για τον γιο μου. Δεν μπορούσα να συνεχίσω έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός, εξηγώντας ουσιαστικά πως έφτασε σε ένα σημείο όπου αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να αλλάξει πορεία.

Ho visto questo video in rete e ho letto dello stato di salute del Pocho Lavezzi.



Molti si chiedevano perché si muovesse così, in maniera compulsiva. In un primo momento ho pensato fosse un movimento istintivo, magari il nervosismo o l'emozione.

Poi ho letto che però non era… — Matteo Sorrentino ✍️ (@MatteoSorrenti) September 9, 2026

Ο Λαβέτσι παραδέχθηκε πως πέρασε «πολλές και πολύπλοκες στιγμές», ενώ αποκάλυψε ότι συνεχίζει ακόμη και σήμερα τη θεραπεία του: «Έπρεπε να περάσω πολλά. Σήμερα συνεχίζω με θεραπεία, αλλά έχω περάσει πολύ δύσκολες περιόδους», ανέφερε.

Η ανησυχία για την υγεία του

Σε βίντεο από την εμφάνισή του, ο 41χρονος πλέον Λαβέτσι εμφανίζεται να παρουσιάζει έντονο τρέμουλο, κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς έκανε τον γύρο του κόσμου προκαλώντας πολλά σχόλια για την κατάσταση της υγείας του. Όπως έχει γίνει γνωστό από τις προηγούμενες αναφορές για την περιπέτειά του, ο Λαβέτσι αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικής υγείας και έχει αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια.

«Με έπεισαν και νοσηλεύτηκα», τόνισε αναφερόμενος στην απόφασή του να εισαχθεί σε κλινική, ενώ μίλησε και για τη συνειδητοποίηση των λαθών που είχε κάνει στη ζωή του. Εξήγησε μάλιστα ότι η ανάγκη να προστατεύσει το παιδί του αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που τον οδήγησαν να ζητήσει βοήθεια και να ξεκινήσει θεραπεία.

⚠️ PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DEL POCHO LAVEZZI



Ezequiel “Pocho” Lavezzi reapareció públicamente en Italia durante un homenaje del Napoli. Un video del exfutbolista generó preocupación en redes sociales debido a movimientos involuntarios y temblores visibles durante su… pic.twitter.com/jmZoQnVNDi — CANAL 26 (@canal26noticias) September 10, 2026

Πηγή: athletiko.gr