Πάνος Μουζουράκης για Γιώργο Μαζωνάκη: “Μπορεί να μας βλέπει και να λέει, τι κάνεις ρε, εγώ πέθανα κι εσύ κάνεις συναυλίες;”

Μια συναυλία αφιερωμένη στον συνεργάτη του Γιώργο Μαζωνάκη, έδωσε ο Πάνος Μουζουράκης στη Λεμεσό το βράδυ της Πέμπτης (10/9/2026) για να αποχαιρετήσει τον φίλο του που έφυγε τόσο νωρίς και άδικα από τη ζωή.

Εμφανώς συγκινημένος από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης δεν έκρυψε τη στεναχώρια και τη δυσκολία του να σταθεί μπροστά στο κοινό του σε μία τόσο δύσκολη στιγμή. Για τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και για να τον αποχαιρετήσει είπε κάποια δικά του συγκινητικά λόγια, ενώ μοιράστηκε και κάποιες στιγμές που πέρασαν μαζί.

«Ο Γιώργος σύμφωνα με πίστη και θεωρίες, είναι κάπου εδώ, περιφέρεται και μας παρακολουθεί… αλλά είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστειάκια για αυτό το θέμα» είπε και αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που τον είδε επί σκηνής και τον συνάντησε, στην Κρήτη.

«Μια φωνή, μια σκηνική παρουσία, ένα πλάσμα διαφορετικό. Πήγα μετά στα καμαρίνια να τον συγχαρώ και θυμάμαι μου λέει ωχ… εμένα συνήθως δεν έρχονται συνήθως συνάδελφοι να με δούνε. Δεν ήμουν σίγουρος αν το είπε για αστείο. Αλλά νομίζω έτσι ήταν όλοι η γνωριμία μας. Δεν ήμουνα σίγουρος… Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη» είπε για τον φίλο και στενό του συνεργάτη στο The Voice.

Με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει επίσης μίλησε γι’ αυτόν τον υπέροχο τύπο λέγοντας: «Μπορεί τώρα να μας βλέπει και να λέει, τι κάνεις ρε μα…. Μουζουράκη, εγώ πέθανα κι εσύ κάνεις συναυλίες;».

Σχολίασε μάλιστα και σε επικρίσεις που δέχτηκε επειδή επέλεξε να μην τον αποχαιρετήσει στα social media. «Με ενημέρωσαν, ότι κατηγορηθήκαμε ότι δεν ανεβάσαμε κάτι στα social media. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη θλίψη και το πένθος μας και να το κάνουμε δημόσιο… Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ. Αλλά θα υποθέσω πως ότι και να κάνω θα είναι λάθος» είπε.

Αρχικά του αφιέρωσε ένα τραγούδι του Robbie Williams. Και μετά σχεδόν βουρκωμένος ερμήνευσε ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. «Ξημερώνει πάλι, χωρίς εσένα…».