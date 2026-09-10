Δύσκολες ώρες για την Κατερίνα Δαλάκα

Δύσκολες ώρες βιώνει η Κατερίνα Δαλάκα, καθώς έφυγε από τη ζωή η νονά της. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από Insta Story που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Δαλάκα δημοσίευσε μια φωτογραφία από τα Μετέωρα και αποχαιρέτησε τη νονά της με συγκινητικά λόγια.

«Καλό παράδεισο νονά, πάντα θα σε θυμάμαι με χαμόγελο και αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Δαλάκα.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η Κατερίνα Δαλάκα διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή. Όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Θέμη Αμβροσιάδη, με τον οποίο τον Απρίλιο γιόρτασαν έναν χρόνο μαζί.

Τον Αύγουστο, η αθλήτρια και πρώην παίκτρια του Survivor επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με τον σύντροφό της στους Δολομίτες και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι τους.