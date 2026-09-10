MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Κατερίνα Δαλάκα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύσκολες ώρες βιώνει η Κατερίνα Δαλάκα, καθώς έφυγε από τη ζωή η νονά της. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από Insta Story που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Δαλάκα δημοσίευσε μια φωτογραφία από τα Μετέωρα και αποχαιρέτησε τη νονά της με συγκινητικά λόγια.

«Καλό παράδεισο νονά, πάντα θα σε θυμάμαι με χαμόγελο και αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Δαλάκα.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η Κατερίνα Δαλάκα διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή. Όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Θέμη Αμβροσιάδη, με τον οποίο τον Απρίλιο γιόρτασαν έναν χρόνο μαζί.

Τον Αύγουστο, η αθλήτρια και πρώην παίκτρια του Survivor επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με τον σύντροφό της στους Δολομίτες και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι τους.

Κατερίνα Δαλάκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Ελληνικό Μετρό: Ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος αναλαμβάνει μεταβατικός Πρόεδρος μετά την παραίτηση Χρήστου Καραδήμα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα τα “Σταυρέτ’κα 2026” με ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι στο Φράγμα Θέρμης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα πήραν οι δύο γιατροί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Σιμόν Μπάνζα έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Άρης: Θετικά δείγματα στο πρώτο δυνατό τεστ με τον Σπανούλη στον πάγκο, ηττήθηκε 92-87 από την ευρωλιγκάτη Μακάμπι

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μιχάλης Κουϊνέλης για Γιώργο Μαζωνάκη: “Το τελευταίο διάστημα πρέπει να περνούσε δύσκολα, μου έκανε τρομερή εντύπωση στο τελευταίο μας τραγούδι”