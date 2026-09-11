Αλλάζει ο καιρός από το Σάββατο: Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Σταδιακή αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες ο καιρός, καθώς προβλέπονται βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και καταιγίδες.

Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει καθοδική πορεία. Από την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται νέα σημαντική άνοδος κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς ξεκαθαρίζει ότι αυτή η εξέλιξη δεν σημαίνει ακόμη οριστική είσοδο στο φθινόπωρο. Πρόκειται, όπως εκτιμά, για την πρώτη πιο οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου, η οποία αναμένεται να περιορίσει το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό και να επαναφέρει σταδιακά τον καιρό σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σήμερα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί. Στα δυτικά και βορειοδυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες τις απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και κατά τόπους θα δώσουν βροχές ή όμβρους, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική ηπειρωτική χώρα. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν και στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 5 με 6 μποφόρ.

Ο καιρός το Σάββατο (12/09)

Αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι περισσότερες στα δυτικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες η αστάθεια θα ενισχυθεί, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βορειοδυτικά και τμήματα της βόρειας χώρας.

Στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κατά κανόνα με ένταση 3 έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός την Κυριακή (13/09)

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Από τις βραδινές ώρες ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα (14/09)

Στα δυτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στα ανατολικά οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.