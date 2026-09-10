Θεσσαλονίκη: Κανονικά η συναυλία του Αντώνη Ρέμου – Αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, με τη βραδιά, ωστόσο, να αποκτά ιδιαίτερη και συγκινησιακή σημασία.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναμένεται να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου του, εντάσσοντας στο πρόγραμμα της συναυλίας τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που έχουν γράψει ιστορία.

Ο Αντώνης Ρέμος αναμένεται να ερμηνεύσει επί σκηνής τραγούδια του αείμνηστου καλλιτέχνη, σε μια ξεχωριστή μουσική στιγμή που αναμένεται να συγκινήσει το κοινό.

Παράλληλα η διοργανώτρια εταιρεία σε ανακοίνωση της επισημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά η συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής