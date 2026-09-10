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Χαρά Βέρρα για την τελευταία εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη σε πανηγύρι: Μου είπε “θα συνεργαστούμε σύντομα”

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THESTIVAL TEAM

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Τον περασμένο Ιούλιο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει την τελευταία του εμφάνιση σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα και είχε μοιραστεί το μικρόφωνο με τη Χαρά Βέρρα.

Η εκπρόσωπος του παραδοσιακού ελληνικού τραγουδιού, σήμερα Πέμπτη μίλησε στην εκπομπή «Live You» για τη συνάντησή τους.

Μάλιστα, η Χαρά Βέρρα δήλωσε συγκλονισμένη με τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και περιέγραψε όσα είχαν συμβεί στο πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, όπου είχε πάει ως θαμώνας ο τραγουδιστής.

«Έχω εσωτερική ταραχή, δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα. Έχω πικραθεί πάρα πολύ σήμερα», είπε αρχικά η Χαρά Βέρρα.

«Κατέβηκα κάτω. Τραγουδούσα την ώρα που μπήκε ο Γιώργος μέσα στο πανηγύρι. Ήρθε με παρέα και κατέβηκα κάτω. Αφού έκατσε στο τραπέζι, τον βάλανε οι σερβιτόροι στο τραπέζι, κατέβηκα κάτω και πήγα και έκατσα δίπλα του να χαιρετηθούμε, να συστηθούμε. Μου είπε “Χαρά, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Σ’ ακούω, σε βλέπω, σε παρακολουθώ και θα συνεργαστούμε και σύντομα”. Εγώ τραγουδούσα και του έδινα το μικρόφωνο. Πώς ο κόσμος τον αποθέωσε. Τι να σου πω τι έγινε! Ο Μαζωνάκης ήταν σταρ για μένα».

Γιώργος Μαζωνάκης Χαρά Βέρρα

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