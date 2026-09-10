Συνάντηση του Αλ. Τσίπρα με τη διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo

Τον στενό δεσμό των πολιτών με τη ΔΕΘ υπογράμμισε κατά τη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), κ. Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 90ή ΔΕΘ.

Ο κ. Τσίπρας θέλησε να ενημερωθεί για όλες τις τελευταίες εξελίξεις του έργου της ανάπλασης, για την πορεία της εταιρείας, αλλά και για τη φετινή 90ή ΔΕΘ, τονίζοντας μάλιστα τη σημασία του θεσμού της Τιμώμενης Χώρας. Εξέφρασε τέλος τη στήριξή του στην προσπάθεια της διοίκησης για την ανάπτυξη της ΔΕΘ-HELEXPO.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, επισήμανε τη βούληση της νέας διοίκησης να αλλάξει η σχέση της πόλης με τη ΔΕΘ μέσω της ανάπλασης. Τόνισε δε πως οι τρεις άξονες της στρατηγικής είναι η υλοποίηση του έργου της ανάπλασης, η διακυβέρνηση της ΔΕΘ-HELEXPO και ο εμπλουτισμός του εκθεσιακού και συνεδριακού έργου.

Στα τρία βασικά χαρακτηριστικά της 90ής ΔΕΘ αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, κάνοντας λόγο για ενισχυμένη εμπορική διάσταση, με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, για τη δυναμική Τιμώμενη Χώρα Ιαπωνία και για τον επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση.

Αμέσως μετά ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ περιηγήθηκε στην 90ή ΔΕΘ με τους συνεργάτες του.