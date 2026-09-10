Τη δικαστική διερεύνηση της μαζικής δηλητηρίασης άγριων ζώων στη Δαδιά ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στοίχισε τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, Καλλιστώ και WWF Ελλάς κατέθεσαν ήδη ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα την διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα, εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου στις 11 Μαρτίου 2026.

Όπως ανακοίνωσαν, “με αίσθημα ευθύνης, συνέπειας, και αφοσίωσης στην αποστολή μας για την προστασία της άγριας ζωής, οι έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις, μέλη της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα, καταθέσαμε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα μήνυση, με αίτημα την εξιχνίαση του αποτροπιαστικού περιστατικού μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής, που έλαβε χώρα στις αρχές Μαρτίου 2026, εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου”.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό που έπληξε με μέγιστη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στη Δαδιά. Έναν πληθυσμό που, μετά από δύο καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή, δίνει ήδη μια δύσκολη μάχη για να ανακάμψει.

Τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περιόδου του μαυρόγυπα, και μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φώλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο Εθνικό Πάρκο, στο πλαίσιο των προσπαθειών διατήρησης του πληθυσμού του είδους, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγικός απολογισμός νεκρών ζώων ανέρχεται σε εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, έναν λύκο, πέντε αλεπούδες και δύο κουνάβια, ενώ τρεις μαυρόγυπες εντοπίστηκαν ζωντανοί εγκαίρως με συμπτώματα δηλητηρίασης.