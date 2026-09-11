Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό προς Καλαμαριά – Από μία τροχιά τα δρομολόγια σε τμήμα της επέκτασης, έκλεισε σταθμός

Προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση προς την Καλαμαριά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της THEMA, ο σταθμός “Μίκρα” είναι προσωρινά κλειστός. Από το σταθμό «Νέα Κρήνη» έως το σταθμό «Καλαμαριά» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Η εταιρεία καλεί τους επιβάτες να μετεπιβιβαστούν στον σταθμό “Καλαμαριά” για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

“Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, αλλά έχουν ανασταλεί μεταξύ των σταθμών “Νέα Κρήνη” και Μίκρα”, αναφέρεται επίσης στη σχετική ενημέρωση.

Νεότερη ενημέρωση (10:45)

Η λειτουργία του μετρό έχει αποκατασταθεί. Τα δρομολόγια στη γραμμή της Καλαμαριάς διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της, ενώ όλοι οι σταθμοί εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε στη λειτουργία των θυρών στις αποβάθρες, με συνέπεια να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά για περίπου 40 λεπτά.