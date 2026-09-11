Γιουτίκας: Βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στη Θεσσαλονίκη – Θα έχει καλυφθεί το 90% έως την Τρίτη

«Έστω και στο παρά ένα» βρέθηκε λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, σε δηλώσεις του στο περιθώριο των εγκαινίων και του αγιασμού στο 64ο Νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης, η ανακαίνιση του οποίου πραγματοποιήθηκε με δωρεά της Ελίζας Αλεξανδρίδου, Ομότιμης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ο κ. Γιουτίκας ευχήθηκε «καλή χρονιά» στους μαθητές, «κουράγιο και υπομονή» σε εκπαιδευτικούς και γονείς και για το θέμα της μεταφοράς μαθητών σημείωσε:

«Έστω και στο παρά ένα, έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μηνών, έχουμε ευχάριστα νέα. Χθες, μέχρι αργά το βράδυ, ήρθαν οι λεωφορειούχοι, έχουν καταθέσει τις προσφορές τους, οι οποίες ανοίχτηκαν χθες και έχουν καλύψει πολύ μεγάλο ποσοστό των αναγκών της μεταφοράς των μαθητών. Σήμερα έχουν ξεκινήσει ήδη το 50% των δρομολογίων, κανονικά. Από Δευτέρα μέχρι και Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90%, το υπόλοιπο 10% έχουμε ήδη μιλήσει και με άλλους λεωφορειούχους και είμαστε σίγουροι ότι θα καλυφθεί και αυτό μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου».

«Επομένως», προσέθεσε, «έστω και στο παρά ένα βρέθηκε η λύση, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είναι θέμα δυσκολίας, η οποία έχει η Περιφέρεια. Συμπιέστηκαν πάρα πολύ και οι γονείς και οι μαθητές και πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει γιατί η μεταφορά των μαθητών είναι δικαίωμα και δεν πρέπει να είναι αιτία διαπραγμάτευσης».

Σε ερώτηση για το ποια δρομολόγια είναι αυτά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και σε ποιες περιοχές, ο κ. Γιουτίκας απάντησε:

«Υπάρχουν τρία ειδικά σχολεία, τα οποία είναι άγονα, τα οποία θα αντιμετωπιστούν ή με νέες συμβάσεις ή θα μισθώσει η Περιφέρεια βανάκια, όπως έκανε και πέρυσι, και υπάρχουν ειδικά σε Πειραματικά όπως και στο Εκκλησιαστικό που ακόμη δεν έχουν βρει ανάδοχο. Έχουμε έρθει, όμως, σε συνεννόηση με τους λεωφορειούχους έτσι ώστε την επόμενη κιόλας εβδομάδα να κάτσουμε ξανά στο τραπέζι για να αναλάβουν και αυτά τα δρομολόγια».