Κουτσούμπας: Ο Τσίπρας ανέβηκε πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και του έστρωσε το χαλί

Αιχμές σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας απόψε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

«Ο κ. Μητσοτάκης, εδώ στη ΔΕΘ, στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στο γνωστό κάλπικο αφήγημα, ότι δήθεν από το μεγάλωμα της “πίτας” των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία. Αλλά η “πίτα” που λένε όλοι τους έχει ήδη μεγαλώσει και μάλιστα πολύ. Αν, λοιπόν, το αφήγημά τους ήταν σωστό, δεν θα έπρεπε να έχουν ήδη επωφεληθεί σημαντικά οι εργαζόμενοι;», αναρωτήθηκε και συνέχισε:

«Αυτό το αφήγημα, το οποίο τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να χαρακτηρίζεται ως “νεοφιλελεύθερο”, πλέον το έχουν υιοθετήσει χωρίς προσχήματα και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα».

«Πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ, μιας και έχουν υπηρετήσει έμπρακτα και το γνωστό There Is No Alternative (TINA – δεν υπάρχει εναλλακτική)» πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν από τον πρωθυπουργό, είπε: «Θα μπορούσε, όμως, να πει κανείς, ότι τελικά ήταν πολύ ταιριαστό, τον βόλεψε, αφού κατά κάποιον τρόπο του “έστρωσε το χαλί”».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης ζητά και τρίτη θητεία, υποσχόμενος ότι τα κέρδη της καπιταλιστικής οικονομίας, θα γίνουν επιτέλους αισθητά στη λαϊκή πλειοψηφία. «Μα το ίδιο ακριβώς έλεγε όταν ζητούσε μια δεύτερη τετραετία, το 2023. Όσες τετραετίες κι αν περάσουν, πάντα θα ζητάνε μία ακόμα. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από την Δύση, άλλο τόσο είναι πιθανό να συμβαδίσει η καπιταλιστική κερδοφορία με την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων».

«Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο» τόνισε επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ως ένα σχέδιο που δεν απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.

«Απέναντι στην εξουσία των μονοπωλίων, που υπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και οι διάφοροι επίδοξοι συνεχιστές του, εμείς αντιπροτείνουμε τη λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία που θα μας απαλλάξει από τα δεσμά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και θα έχει στην προμετωπίδα της την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Τέτοιο πρόγραμμα καταθέτει το ΚΚΕ στο λαό, που προβλέπει τα οικονομικά εργαλεία να μπουν στην υπηρεσία του λαού, να κοινωνικοποιηθούν».

Πηγή: protothema.gr