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Αργολίδα: Πέθανε ο ιερέας που είχε καταρρεύσει στη διάρκεια της θείας λειτουργίας τον Αύγουστο

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Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) ο ιερέας της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στην περιοχή της Πουλλακίδας στην Αργολίδα.

Ο ιερέας, Ευάγγελος Μαστορίκος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος Ιάκωβο τον Β’.

Όπως αναφέρουν οι argolikeseidhseis.gr, σεμνός κληρικός, αφοσιωμένος στην αποστολή του, διακόνησε με ευσυνειδησία, συνέπεια και σύνεση πάντοτε με υπακοή προς την Εκκλησία.

Επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό κληρικό στην τοπική κοινωνία, ο οποίος υπηρετούσε στην περιοχή επί σειρά ετών.

Τον Αύγουστο, ο πατήρ Ευάγγελος απασχόλησε την τοπική επικαιρότητα λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας.

Συγκεκριμένα, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μπροστά στα μάτια των πιστών.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και εισήχθη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, προκειμένου να υποβληθεί σε στεφανιογραφία και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε άμεσα.

Μάλιστα, μέσα από το νοσοκομείο, ο ίδιος φρόντισε να στείλει καθησυχαστικό μήνυμα προς το ποίμνιό του, ευχαριστώντας το για το ενδιαφέρον και τις προσευχές.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από έντονη αδιαθεσία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Αναμένεται η ανακοίνωση της Μητροπόλεως Αργολίδας για την εξόδιο ακολουθία του αποθανόντα ιερέα.

Αργολίδα

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